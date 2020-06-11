Bakan Kurum: "Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı"
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Bakan Kurum: "Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı.

Bakan Kurum:
11.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." ifadelerini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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