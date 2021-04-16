Bakan Kurum, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
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Bakan Kurum, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Bakan Kurum, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağına dair iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer veren Kurum, yapılan denetimlerde Göcek koylarında ticari kazanç adına çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verildiğini ve kurulan barakaların da kaldırıldığını kaydetti.

Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşların temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapıldığını aktaran Kurum, "Kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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