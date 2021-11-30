Bakan Kurum'dan Urla'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Bakan Kurum'dan Urla'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Bakan Kurum'dan Urla'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

İZMİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

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İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

 İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

 Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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