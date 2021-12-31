Bakan Kurum'dan Suğla Gölü ve çevresinde tarım yapan çiftçiye müjde

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçesi sınırlarında yer alan, Suğla Gölü ve çevresinde mülkiyeti hazineye ait arazilere ilişkin, "Suğla Gölü ve çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda bölgede tarım yapılan araziler kiralanarak, vatandaşların tarımsal desteklerden yararlanmasına imkan sağlandı.

Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suğla Gölü ve çevresindeki hazineye ait arazilerde Ahırlı, Bozkır, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerindeki vatandaşların 90 yıldır tarım yaptığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderildiğini vurgulayan Kurum, "Konya'da Suğla Gölü ve çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık. Böylece buradaki vatandaşlarımızın 90 yıldır yaşadığı bir sorunu çözüme kavuşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

"Suğla arazisi sorununu çözüme kavuşturduk"

Çiftçinin ve bölgedeki her vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Seydişehir ilçemizde 1560 vatandaşımıza 22 milyon 500 bin metrekarelik tarım alanını, Ahırlı ilçemizde bulunan ve Akkise Suğla arazisinde 2 bin 266 vatandaşımıza 14 milyon 200 bin metrekarelik tarım alanını, Yalıhüyük ilçemizde 584 vatandaşımıza 7 milyon 870 bin metrekarelik tarım arazini kiraladık. Toplamda 4 bin 410 vatandaşımızın tarım yaptığı 44 milyon 570 bin metrekarelik tarım arazisini kiralayarak, Suğla arazisi sorununu çözüme kavuşturduk."

Suğla Gölü ve çevresinde mülkiyeti hazineye ait arazilerde vatandaşlar, 1930 yılından bu yana tarım yapıyordu. Ancak araziler herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın kullanıldığından ecrimisil takibatı yoluna gidilmişti.

Bu nedenle arazilerde ekim yapan vatandaşlar tarımsal desteklerden faydalanamıyordu.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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