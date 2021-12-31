Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Kurum'dan Suğla Gölü çevresindeki arazilere ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'daki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapanların sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladıklarını bildirdi.

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'daki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapanların sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, Suğla çevresindeki arazilerin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Konya'mızdaki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık." ifadesini kullanan Kurum, vatandaşların 90 yıldır yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Seydişehir'de 1560 vatandaşımıza 22 milyon 500 bin metrekarelik, Ahırlı'da bulunan Akkise Suğla arazisinde 2 bin 266 vatandaşımıza 14 milyon 200 bin metrekarelik, Yalıhüyük'te 584 vatandaşımıza 7 milyon 870 bin metrekarelik tarım arazisini kiraladık."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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