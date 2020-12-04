Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

04.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:34
Bakan Kurum'dan Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerin Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığının tespit edildiğini aktaran Kurum, "Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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