Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
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Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi incelemeler için Salda Gölü'ne ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alanda yapılan düzenlemelerde eksiklik tespit etti.

Bir dizi incelemeler için Salda Gölü'ne ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alanda yapılan düzenlemelerde eksiklik tespit etti. Kurum amirleri ile beraber adım adım salda gölünü gezen Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine "Burada düzenlemeler olmadan Ankara'ya gelemeyin. Sizi Ankara'da görmeyeceğim. Burayı bitirin öyle gelin" dedi.

Bir dizi incelemeler için Burdur'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'daki incelemelerin ardından Salda Gölü'nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında eski yapıları gören Bakan Kurum, kurum müdürlerine talimatlar verdi. Bakan Kurum ağaçlandırmaların daha fazla yapılmasını, göl kenarında bulunan araçların dışarıya çekilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Kurum, "Arabaları içeriden tamamen dışarı alalım. Göl kenarında araç olmasın. Gezerken doğa yeşillik ve buradaki bitki örtüsünü koruyalım. Bu güzellikler içerisinde gezmemiz lazım. Bu yapılar ruhsatlı mı? Bunlar ile konuşacaksınız gerekirse biraz destek olacağız. Bunları toparlayacak. İmara uygun değilse imara uygun olacak. İmara aykırı yapı olmayacak. Çiçekler saksıda olacak. Her evde olsun. Bu yollar solüsyonla sıkıştırılarak yeniden yapılabilir. Yapı sahiplerini ikna edeceğiz. Değeri neyse vereceğiz. Kentsel dönüşümden de destek alırız. Bunların 15 gün içerisinde kırmadan dökmeden çıkarmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Destek olalım. Kimse mağdur olmasın. Bu şekilde de durmasın" dedi.

Bakan Kurum'a, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik eşlik etti.

(Akif Yılmaz - Cemal Turan Kaya - Ertuğrul Gün/İHA)

Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı
Bakan Kurum'dan Salda Gölü talimatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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