Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
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SALDA GÖLÜ, Burdur, Salda, Güncel

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüleri kabul etmeyeceklerini belirterek, "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir.

14.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:42
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüleri kabul etmeyeceklerini belirterek, "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün kendilerinin kalbi, en değerli varlıklardan bir tanesi olduğunu bildirdi. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan görüntüleri asla kabul etmeyeceğini ifade eden Bakan Kurum, gerekli soruşturmayı başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nün geleceğe en doğal haliyle ulaşacağını, milletin müsterih olmasını istedi. Salda'yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulünün de çevreci olması gerektiğini kaydeden Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir. İlk etapta; Salda'da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık. Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."


Kaynak: DHA

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