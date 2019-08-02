Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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