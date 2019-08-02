Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz.

2.08.2019 14:31
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsade etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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