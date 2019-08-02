Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz(2)

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, sel bölgesinde tavuk çiftlikleri ve hasar gören evleri inceledi. Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Kozluk ve Melen Mahallesi ziyareti sırasında devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Kaynak: DHA