Bakan Kurum'dan "Rakamlarla Kentsel Dönüşüm" paylaşımı Açıklaması
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Bakan Kurum'dan "Rakamlarla Kentsel Dönüşüm" paylaşımı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Bakan Kurum'dan 'Rakamlarla Kentsel Dönüşüm' paylaşımı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kurum, Twitter hesabından, "Rakamlarla Kentsel Dönüşüm" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 1,5 milyon konutu dönüşüm kapsamına aldıklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm kapsamında, 16,5 milyar lira kaynak kullanıldığını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında 'bedeli ne olursa olsun yapacağız' diyerek İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini, 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. Kentsel dönüşüm temel ilkelerimiz, yerinde dönüşüm, gönüllü dönüşüm, hızlı dönüşüm. 81 ilde 716 bin konut ve iş yerini riskli yapı olarak değerlendirip yeniliyoruz. 59 ilde 600 bin bağımsız bölümün yer aldığı 273 riskli alanda da çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. 33 ilde 163 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında ve 16 yenileme alanında çalışmalarımız devam ediyor. 81 il, 922 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı kentsel dönüşüm kapsamına alarak yeniliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:53:36. #1.15#
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