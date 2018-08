Bakan Kurum'dan Ordu'da Yaşanan Sel Felaketine İlişkin Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına 100 Günlük Eylem Programı hakkında bilgiler verdiği toplantıda Ordu'da meydana gelen sel felaketinde yaralananlara acil şifalar dileyerek, "Bakanlığımıza ait tüm arkadaşlar orada, ekiplerimiz şu an sahada. Gerekli çalışmaları valilik koordinasyonunda yapıyorlar. Valimizle ben de bizzat görüştüm. Gerekli tedbirleri devletimiz anında alacak. Biz de bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla birlikte orada olup, hasar tespitleri sonrasında yapılabilecek ne varsa bunları hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Buna ilişkin stratejik eylem planı hazırlamak zorundayız, alt yapıyı güçlendirmek zorundayız"

Afetin doğal bir olay olduğunu ve öngörülemediğini belirten Kurum, "Tabii ki şehirdeki alt yapı bu afetin şehre olan etkisini değiştirebilir ama şehirde mevcut zaten. O manada her türlü alt yapı projesi hem bizim bakanlığımız birimlerince, hem belediyelerce hem valiliklerce yapılıyor. Tabii ki kaçak yapılaşmadan kaynaklı problemler ülkemizin hemen hemen her yerinde var. Biz üst ölçekte yapılması gerekenleri süreç içerisinde yapıyoruz. Neticede bu yağışların olmasının sebebi iklim değişikliği. Bu beklenen bir şey değil. Buna ilişkin stratejik eylem planı hazırlamak zorundayız, alt yapıyı güçlendirmek zorundayız. Bu eylem planında bunlar açıklanacak. Ancak bugüne kadar böyle bir durum yoktu. Gelişmiş ülkelerde Avrupa'da, Amerika'da, Fransa'da böyle bir hazırlık var mı? Orada da bakıyorsunuz en gelişmiş ülke dediğiniz Amerika'da her yer seller içerisinde. Şehirleri su basıyor, insanlar mahsur kalıyor. Dolayısıyla bu bir felaket, afet. Buna ilişkin devlet olarak bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor. Bunu da hazırlayacağız. Şu anda bu alt yapı yetersizliği, şehrin yetersizliğinden kaynaklı bir sorun değil. Dolayısıyla ilerde bu hasarların en aza indirilmesi noktasında buna ilişkin çalışma yaptığımızda, eylem planı hazırlasanız da, şehirlerin alt yapısını buna göre hazırlasanız da bu bir afetse eğer şehir bundan etkilenir. Önemli olan en az etkilenmesi. Süreç içerisinde bu projeleri bakanlıklarımızla birlikte geliştiriyor olacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA