Bakan Kurum'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Kurum, Twitter hesabından "#VanGölünüOyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini de paylaşan Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş