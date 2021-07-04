Son dakika haberleri! Bakan Kurum'dan musilaj açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Kurum'dan musilaj açıklaması

Son dakika haberleri! Bakan Kurum'dan musilaj açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj çalışmalarıyla ilgili olarak, "8 bin 570 denetim gerçekleştirildi, tüm Marmara bölgesinde.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj çalışmalarıyla ilgili olarak, "8 bin 570 denetim gerçekleştirildi, tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'nde "Beykoz'daki sorunlar ve mülkiyet" konularına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından karışlanan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Mülkiyet problemlerine ilişkin daha önce adımlarımızı atmış ve tapuların teslimlerini yapmıştık. Şimdi de tüm Beykoz geneline ilişkin imar planı çalışmalarını buradaki doğal dokuyu koruyarak. Korunması gereken alanları, tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmaları atarak büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz" dedi. 

BEYKOZ ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, "Beykoz'umuz için İstanbul'umuz için çok önemli bir alanımız var, Beykoz Çayırı'mız. Burada hemen hemen tüm İstanbulluların hatıraları var. Burada doğal sit alanımız var. Korunması gereken tescilli ağaçlarımız, tescilli yapılarımız var. Aslına uygun tescilli yapıların ve ağaçların korunduğu, Beykoz Çayırı'nın korunduğu, herkesin hatıralarının yeniden canlanabileceği çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz'umuza, İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız. Buradaki yeşil alan miktarını arttırıyoruz. 80 bin metrekarelik alanı 100 bin metrekareye çıkararak bütün İstanbul'a hizmet edecek çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz Millet Bahçesi'ni, İstanbul'umuza Beykoz Çayırı'nda kazandırıyor olacağız. Buranın ismini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu. Bakan Kurum, millet bahçesi için ekim ayında ihale sürecinin olacağını önümüzdeki yılda hizmete gireceğini sözlerine ekledi. 

"MÜSİLAJ DAHA ÇOK KIYI BÖLGELERDE"Açıklanan 22 maddelik müsilaj eylem plan çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Tüm Marmara'da 7 ilimizde müsilajla ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Marmara'mız bu 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu gözle de görebilir hale geldik. Bir hususu belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük. Müsilaj Marmara Denizi'nin orta bölgesinde değil daha çok kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor. Bu durumda kıyı bölgelerinde yapmış olduğumuz temizliğin ne kadar önemli olduğunu da gün yüzüne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.  YAKLAŞIK 18 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ Bakan Kurum, "Bugün 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve bu çerçeve de yaklaşık 10 bin 500 metreküp müsilajı toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira milyon lira idari para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 13, Kocaeli'nde 1, Bursa'da 1, İstanbul'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetini durdurduk. Marmara Denizi'ne etkisi olan noktasal kirlilik kaynaklı daha etkin bir çalışma yürütmek için geçtiğimiz hafta genelgemizi yayınladık. Bütün Marmara'daki kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığımızın 7/24 online izleyebileceği sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirmiş olduk. Bu çerçevede denetimlerimizi an be an yapabileceğiz" şeklinde konuştu. 

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BALIKÇILARDA DAHİL OLDUOksijen verilen noktalarla ilgili de çalışmaları da tüm Marmara'ya yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Pendik bölgesinde oksijen seviyesinin arttığını söyleyerek, "Temizlik çalışmalarına balıkçılarımızı da dahil ettik. İstanbul'da 7 balıkçı barınağında 800 metre bariyer ile birlikte müsilajı deniz kıyısına çekmek suretiyle balıkçılarımızla birlikte de yine müsilaj temizliğini yürütüyoruz" dedi. 

- İstanbul
Son dakika haberleri! Bakan Kurum'dan musilaj açıklaması
Son dakika haberleri! Bakan Kurum'dan musilaj açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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