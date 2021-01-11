Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

11.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 01:18
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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