Bakan Kurum'dan, Keçiören'e, Millet Bahçesi müjdesi
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Bakan Kurum'dan, Keçiören'e, Millet Bahçesi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Kurum'dan, Keçiören'e, Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret ederek ilçede yapılması planlanan önemli projelere ilişkin bilgiler aldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret ederek ilçede yapılması planlanan önemli projelere ilişkin bilgiler aldı. Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapılacağını ve bunlardan en büyüğünün Keçiören'de inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Millet Bahçesi'nin en büyüğünü Keçiören Bağlum'da yapacağız. Yaklaşık 370 bin metrekarelik alanda hem Keçiören hem de Ankara'ya hizmet edecek. Keçiören'i bir cazibe merkezi haline getirecek projemizi inşallah 11 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki yılsonuna kadar da bitirerek Keçiören'e kazandıracağız. Yatırım değeri yaklaşık 70 milyonu aşacak millet bahçemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"11 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret sırasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Keçiören Belediyesi ile işbirliği yaparak ilçedeki hizmetleri destekleyeceklerini de belirterek şunları aktardı:

"Ankara'nın en büyük ilçesine her alanda, kentsel dönüşüm alanında, millet bahçesi alanında, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, atık su arıtma tesisleri, altyapıdan üst yapıya birçok projeye ilişkin, uyumlu bir şekilde belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada bugün Keçiören için, Keçiören'in geleceği için, vatandaşlarımızın refahı için, birçok projeyi birlikte istişare ettik ve bu şehre fayda sağlayacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek birçok adımlar atma kararı aldık." dedi. Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz ve bunların en büyüğünü de Keçiören Bağlum'da yapacağız. Yaklaşık 370 bin metrekarelik alanda hem Keçiören hem de Ankara'ya hizmet edecek; içinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, kıraathaneleriyle, gençlerimizin, çocuklarımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği ve Keçiören'i bir cazibe merkezi haline getirecek projemizi inşallah 11 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki yılsonuna kadar da bitirerek, Keçiören'e kazandıracağız. Yatırım değeri yaklaşık 70 milyonu aşacak millet bahçemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

"Hem Ankara hem de Keçiören kazanacak"

Keçiören'i ziyaret eden ve ilçedeki projeleri destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Altınok, "Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyoruz. Keçiören Ankara'nın en hızlı değişen, gelişen ve büyüyen ilçesi oldu. Bakanımızdan daha önce de taleplerimiz vardı. Her zaman bize gerekli desteği verdiği gibi bizim istemediklerimizi de bizlere verdi ve yeni projelerimiz için destek sundu. Bu projeler Keçiören'imizin gelişimine, değişimine ve daha da cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda Başkentte birçok yeni hizmetin yapılmasına da vesile olacak. Hem Ankara bu hizmetten çok şey kazanacak hem de Keçiören bu hizmetlerden çok şey kazanacak" ifadelerin kullandı.

Başkan Altınok daha sonra Bakan Kurum ile birlikte Atatürk Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. - ANKARA

Bakan Kurum'dan, Keçiören'e, Millet Bahçesi müjdesi
Bakan Kurum'dan, Keçiören'e, Millet Bahçesi müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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