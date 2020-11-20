Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

20.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:17

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " "Projeden her hangi bir vazgeçilme söz konusu değil" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Projeden her hangi bir vazgeçilme söz konusu değil.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

" "Projeden her hangi bir vazgeçilme söz konusu değil"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Projeden her hangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Her hangi bir aksama problem yok" dedi.

Bakan Kurum, TBMM'deki Bütçe görüşmeleri sonrası Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya cevap verdi. Kurum, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilip vazgeçilmediğine yönelik soruya, "Projeden her hangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Her hangi bir aksama problem yok" cevabını verdi.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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