Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama: Susuzluk ve deprem iddiaları asılsız
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama: Susuzluk ve deprem iddiaları asılsız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi.

26.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kanal ile ilgili "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi. Projeye ilişkin basın açıklaması düzenleyen Kurum, "Kanal İstanbul'un ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur" dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama: Susuzluk ve deprem iddiaları asılsız
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