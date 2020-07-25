Bakan Kurum'dan jeotermal enerji tesislerine ölçüm cihazı zorunluluğu açıklaması Açıklaması
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Bakan Kurum'dan jeotermal enerji tesislerine ölçüm cihazı zorunluluğu açıklaması Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hava Kirliliği Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle tüm jeotermal enerji tesislerine yıl sonuna kadar hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazı takma zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum'dan jeotermal enerji tesislerine ölçüm cihazı zorunluluğu açıklaması Açıklaması
25.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hava Kirliliği Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle tüm jeotermal enerji tesislerine yıl sonuna kadar hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazı takma zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Aydın Valiliğini ziyaret ederek Vali Hüseyin Aksoy'dan brifing aldı. Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Valilik Toplantı Salonunda İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Kurum, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, kente 2002 yılından bugüne 25,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını, eğitimden sanayiye, ulaşımdan turizme ve çevre şehircilik hizmetlerine kadar bir çok alanda devrim niteliğinde yatırımları devreye aldıklarını bildirdi.

Bugün de kent için önemli kararları hep birlikte aldıklarına dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:

"Aydın, ülkemizin yüzde 70 jeotermal kaynağına sahip bir şehri. Bu anlamda kentte 36 adet jeotermal tesisimiz var. ve bu hafta jeotermal tesislerin hava kalitelerini izlemek amacıyla yapacağımız hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz. Bu çerçevede bütün tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunun takibini anlık yapıyor olacağız."

Bölgenin jeotermal potansiyelini tarım, seracılık, turizm ve konut ısıtması gibi alanlarda daha verimli kullanmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, kentin hava kalitesinin anlık ölçümü için de bir mobil ölçü aracını Aydın'a göndereceklerini ifade etti.

Hava ve çevre kirliliğiyle ilgili mevzuata aykırılık tespiti halinde kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacaklarına işaret eden Bakan Kurum, Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar illerini kapsayan Büyük Menderes Havzası'nda hazirandaki denetimlerde 3 tesise mevzuata aykırı işlemden dolayı cezai işlem uygulandığına işaret etti.

Havza üzerinde arıtma tesisi projesi bulunduğunu, Bakanlık olarak havzayı korumak için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydeden Kurum, kentteki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İncirliova'da 206, merkezde 200, Söke'de 200 ve Çine'de 82 konut olmak üzere 688 konut için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Türkiye'de 940 bin sosyal konut üretimini tamamladıklarını, çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutu vatandaşlara teslim edeceklerini aktaran Bakan Kurum, Aydın'da üniversitenin altındaki alanda bir sosyal konut projesini devreye alacaklarını bildirdi.

Millet bahçesi ve kentsel dönüşüm projeleri

Kentte Nazilli ilçesinde 34 bin metrekare alanda bir millet bahçesi inşaatının devam ettiğine işaret eden Kurum, "Efeler diyarına da bir millet bahçesi yakışır dedik. Yaptığımız görüşmede Ayter A.Ş'ye ait şehrin merkezindeki üniversitenin hemen altında, alışveriş merkezinin yanındaki 92 bin metrekarelik alanda Aydınımıza yakışacak bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Buradan bütün Aydın yararlanacak. İçinde biyolojik gölet olacak. Yürüme ve bisiklet yolları olacak. İçinde millet kıraathanesi ve kütüphanesi olacak. Efelerimizin hatıralarının yaşatıldığı bu bahçede tüm vatandaşlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Bölgede yapı stoğu riskli bulunan Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki yapıların dönüşümü için de çalışma başlatıldığına işaret eden Kurum, "Biz enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Bu kapsamda da Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki dönüşüm Aydın için çok önemli. Burada da örnek bir kentsel dönüşüm, mahalle kültürünü yaşatan, az katlı, yatay mimar esaslı projeyi yapıp diğer riskli mahallelere girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Söke ve Menderes Deltası arasındaki 200 bin dönümlük tarım arazisinde yaşanan hukuki sorunların çözümü için de harekete geçildiğine açıklayan Kurum, "İnşallah 20 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu hukuki sorunu da çözüyoruz. Vatandaşımız artık gönül rahatlığıyla burada tarım sürecini işletebilecekler" dedi.

Kaynak: AA

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