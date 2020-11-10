Son dakika: Bakan Kurum : "513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yaptık"
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Son dakika: Bakan Kurum : "513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yaptık"

10.11.2020 00:28 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:35
Son dakika: Bakan Kurum :

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını ve çalışmaların yarın tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını ve çalışmaların yarın tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'de ki deprem sonrası yapılan çalışmalara dair paylaşımda bulundu. İzmir'de 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını ve çalışmaların yarın tamamlanacağını bildirildi. Bakan Kurum tarafından yapılan paylaşımda; Acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık bina 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412, hasarsız 92 bin 316 olarak bildirildi. Ayrıca bağımsız bölüm olarak değerlendirilen toplam bina sayısının ise 513 bin 978 olduğu aktarıldı.

(İHA)

Son dakika: Bakan Kurum : '513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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