Bakan Kurum'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi.
12.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi.
Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Soylu'nun 81 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Metin Dinç için taziye mesajı yayımladı.
Kurum, mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kayınpederi merhum Metin Dinç Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA