Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde - Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde Diyarbakır'da konuşan Bakan Murat Kurum: "Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak" "Diyarbakır'a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık" "2 yeni millet bahçesi projesi başladı" "Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor" "Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"...

- Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde

Diyarbakır'da konuşan Bakan Murat Kurum:

"Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak"

"Diyarbakır'a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık"

"2 yeni millet bahçesi projesi başladı"

"Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor"

"Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"

DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da dev projelerin müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir otelde düzenlenen Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirde yapılması gereken projeleri vali, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ele aldıklarını söyledi. Şehrin kültürel ve sosyal faaliyetler, turizm ile sanayi ve tarım sektöründe yaptığı gelişmelerle anılması için gerekli adımları atmak için önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, tarihi Surların yıkılan Dağkapı'nın tekrardan inşa edileceği ve 2 yeni millet bahçesi müjdesini verdi. Diyarbakır'a AK Parti iktidarı olarak 19 yılda 41 milyar yatırım yaptığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yeni yatırımlarımız hızlıca devam ediyor, terör örgütünün ilimize verdiği zararları hızlıca onarıyoruz. Sur'da çukur eylemleri sırasında tarihi kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirip yeniledik. 5 bin konutluk rezerv konutlarımız tamamladık ve teslimlerini de etap halinde kuraları çekmek suretiyle yapıyoruz. Sur içerisinde 506 konut 150 iş yeri ve 9 butik hotelin yapımlarında büyük oranlarında tamamladık, bu konutlar, ticari işletmeler ve sosyal alanlar Diyarbakır'ındır, bu ilde yaşayan vatandaşlarındır. Gazi ve Melikahmet Caddesinde yenilemeyi tamamladık, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde yenilenme sürecine devam edeceğiz" dedi.

"Bağlar'da kentsel dönüşüm yapılacak"

Diyarbakır için yapılan yatırımları açıklayan Bakan Kurum Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm olacağını işaret ederek konuşmalarına şöyle devam etti:

"Bir diğer dönüşümü de Bağlar ilçesinde yapacağız. Bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını Bağlar Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz".

"İnanç fark etmeksizin tarih restore ediliyor"

Restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Sur ilçesinde 392 tescilli binamız var. Bu binaların 102'sinin restorasyon ihalesini yaptık, bitme sürecine yaklaştık. Sur, tescilli binalarıyla, kültürel sosyal donaltılarla inşallah bir cazibe merkezi olacaktır. Diyarbakır'da zarar gören camilerimizin, kiliselerimizin restorasyonlarını yapıyoruz. Surp Gragos Kilisesi, Keldani Kilisesiyle birlikte 5 yapının restorasyonunun 24 milyon lira destek sağladık" şeklinde konuştu.

"2 millet bahçesi daha"

Yapılan çalışmalarla ilgili yeni projelerden bahseden Bakan Kurum 2 yeni millet bahçesi müjdesi daha yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Millet bahçeleri projeleri kapsamında Diyarbakır'da 3 millet bahçesi vardı. Şehir içindeki stadyum alanına yapılacak millet bahçesi için ihaleye gerçekleştirdik. Yapım süreci devam etmektedir. İlçelerde de projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda inşallah hem yeşilini artıracağız hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde geçirecekleri alanları hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Yeni bir millet bahçesini Bağlar ilçesinde yapacağız. Kayapınar ilçesinde de 2 millet bahçesinin inşaasına başlanacak. Bağlar'da 19 ekimde ihalesi yapılacak" dedi.

"Yıkılan Dağkapı tekrardan inşa edilecek, Sur etrafındaki yapılar kaldırılacak"

Dağkapı Meydanında büyük değişim tarihi kapı tekrardan inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projemiz var. Peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır'daki tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, ecdadımızın bize bıraktığı değerleri koruyacak ve restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktaracak adımları atmak durumundayız. Bu kapsamda Orduevi'nin yıkımını gerçekleştirieceğiz. Bu alanda Selahattini Eyübi çarşısında 51 dükkan var. Bu dükkanların da yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşaasını yeniden yapıyoruz. Dağkapı diye andığımız ancak kapının zaman içerisinde yıkılmış. Dağkapı'yı da yeniden inşa edecek bir meydanıyla, çay bahçeleriyle düzenlemeyi yapacağız. Bu kapsamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lira hibe vereceğiz. Sur etrafındaki yapıların kaldırılma sürecini başlattık. Benusen semtindeki çarpık, kaçak yapılar var. Burada vatandaşımızı mağdur etmeden kamulaştırma sürecinin TOKİ 5 milyon lira hibeyi Büyükşehir Belediyesi'ne verecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA