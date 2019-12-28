Bakan Kurum'dan Denizli'deki afetzedelere konut müjdesi

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:30

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremzedeler için yaptırılan konutlarla ilgili olarak, "Depremde 3 bin 418 ağır hasarlı binamızın yine 465 az hasarlı binamızın vatandaşımızın etkilendiği bir depremi yaşamıştık. İnşallah 2 inşaatımızı da süresinden daha çok önce Mayıs, Haziran ayında bitirerek yaklaşık 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen ve Çardak ile Bozkurt ilçelerinde yıkıma neden olan depremin ardından afetzedeler için yaptırılan TOKİ konutları inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, ilk Çardak ilçesinde depremin hemen ardından yapımına başlanan konutlara geçti. Burada yüklenici firma yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Kurum hazır hale getirilen örnek dairelerden biriniz gezdi. Kullanılan malzemeleri bizzat inceleyen Bakan Kurum, dairenin salonunun büyüklüğünün ise gayet ideal olduğunu vurguladı. Bakan Kurum, yüklenici firma yetkilisine konutların ne zaman bitirileceğini sordu. Firma yetkilisi inşaatın fiziki ilerlemesinde önemli ölçüde yol aldıklarını ifade ederek, konutların 2020 Temmuz ayı gibi bitirileceğini belirtti. Yetkili, Bakan Kurum'un 'yani 12 ay da bitirilecek mi?' sorusuna ise 'evet' yanıtını verdi.

"DEPREMDE 3 BİN 418 AĞIR HASARLI BİNAMIZ VAR"

Bakan Kurum'un ikinci durağı ise Bozkurt ilçesinde yine depremin hemen sonrasında başlatılan 152 konutluk TOKİ inşaatı oldu. Buradaki incelemelerin ardından kendisini bekleyen gazetecilere konut inşaatları ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Kurum, depremin hemen sonrasında devletin vatandaşların yaralarını sarmak için hızlıca harekete geçtiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 15 Ağustos ta konut yapımına başlandığını ifade etti.

Bakan Kurum, "Depremde 3 bin 418 ağır hasarlı binamızın yine 465 az hasarlı binamızın vatandaşımızın etkilendiği bir depremi yaşamıştık. 15 Ağustos itibari ile Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hemen Çardak ve Bozkurt'ta vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla konutlarımızın inşasına başladık. İnşallah 2 inşaatımızı da süresinden daha çok önce Mayıs, Haziran ayında bitirerek yaklaşık 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız" dedi.

"İLGİLİ BAKANLIĞIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Acıpayam'da 2019 yılı içerisinde meydana gelen ve yıkıma neden olan depremin ardından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Diğer tarafta Acıpayam'da ki depremden zarar gören, vatandaşlarımızla ilgilide konut inşaatlarımız devam ediyor. Bu projelerimizi İçişleri Bakanlığımızla, AFAD'ımızla, Kızılayımızla, afetin olduğu ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olmak suretiyle yürüyoruz. Çalışmaları yürütürken de belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, vatandaşımız için olması gereken her şeyi valiliğimiz koordinasyonunda burada illerimizde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Ben tekrar bu deprem sebebiyle yaralanan, depremden zarar gören vatandaşlarımıza Bozkurt'umuza, Çardak'ımıza, Acıpayam'ımıza ve Denizli'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kısa zamanda da, modern, sağlam, güvenli konutları inşa edip, Denizli'mize Denizlili vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü tekrar ifade ediyor."

Bakan Kurum'a incelemelerinde Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

(Osman Başpınar - Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA