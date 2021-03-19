Bakan Kurum'dan Ceylanpınar'a destek
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Bakan Kurum'dan Ceylanpınar'a destek

19.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:42
Bakan Kurum'dan Ceylanpınar'a destek

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa milletvekilleri ile bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Ankara'da, projeleri için destek talebinde bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şanlıurfa milletvekilleri ile bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Ankara'da, projeleri için destek talebinde bulundu.

Şanlıurfa'ya olan 142 km mesafe ile il merkezine en uzak ilçelerden birisi olan ve sınır bölgesinde bulunmasından kaynaklı kendine özgü sorunları olan Ceylanpınar için hazırladığı projeleri yanına alıp Ankara'nın yolunu tutan Soylu, güzel haberlerle dönmeye hazırlanıyor. Ankara'da TBMM'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Soylu, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ziyarette bulunduktan sonra ilçeye hizmet için çalmadık kapı bırakmadı. Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile beraber bir dizi ziyaret gerçekleştiren Soylu, bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de görüştü. Ceylanpınar'a ilçeye yakışır bir kent kimliği kazandırma çalışmalarının yanı sıra ilçenin kendine has özelliklerini dile getirip, şehircilik hizmetlerinden altyapıya kadar birçok konuyu gündeme getiren Soylu, Bakan Kurum'dan destek sözü aldı. Şanlıurfa heyetini bakanlıkta ağırlayan Bakan Kurum'un Ceylanpınar'la ilgili proje ve yatırımlar için tam destek sözünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soylu, "Bakanlarımız ayağı yere basan, makul ve mantıklı her projemizin yanındalar. Kendilerine Ceylanpınar halkımız adına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Soylu, bu ziyaretlerinde her zaman yanında olan, Şanlıurfa milletvekillerinin desteğinin de kendisine her zaman güç verdiğini sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Bakan Kurum'dan Ceylanpınar'a destek
Bakan Kurum'dan Ceylanpınar'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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