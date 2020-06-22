Bakan Kurum'dan Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama
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Bakan Kurum'dan Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum'dan Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama
22.06.2020 07:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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