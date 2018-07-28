Bakan Kurum'dan Belediye Başkanlarına İmar Barışı Uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının yeni kaçak yapı yapma kanunu olmadığını vurgulayarak, "Biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. İmar barışı 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, gazetecilere açıklama yaparak, Diyarbakır ve İstanbul'un ardından İzmir'i ziyaret ettiğini kentteki problemlerin çözümü noktasında görüşmeler yapmak üzere geldiğini ifade etti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni dönemde kurumların daha etkin ve hızlı hareket etmesi ile kararların daha hızlı alınacağına işaret etti.

3 milyon 158 bin başvuru

İmar barışından vatandaşların 31 Ekim'e kadar faydalanabileceğini belirten Kurum, bugüne kadar 3 milyon 158 bin başvuru olduğunu dile getirerek, "İzmir'de de 275 bin başvurumuz var ve yaklaşık 1 milyar lira da hazineye kaynak sağlanmış oldu. İzmir'deki yapılara baktığımızda 2,5 milyon yapımız var ve bu yapı stoğunun yaklaşık yüzde 65'i de riskli bu başvuru sayısının yüksek olmasının en önemli sebebi de budur diye düşünüyoruz. Bugünkü gündemimizde bu riskli yapı stoğuyla alakalı Bakanlığımız olarak hızlı, pratik kararlar alıp uygulamaya nasıl geçebiliriz bunları açıkçası tüm genel müdürlüklerimizle buradayız yapılması gerekenler neyse bunların kararlarını burada alıp hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden 100 günlük bir eylem planı istediğini ve bunun çalışmalarını da yaptıklarını kaydeden Kurum, bu çalışmayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde açıklayacaklarını dile getirdi.

Belediye başkanlarına uyarı

İmar Barışı ile ilgili belediye başkanlarına uyarılarda bulunan Bakan Kurum, "İmar barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz, şunu çok net söylemek istiyorum imar barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir, şuan biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız" diye konuştu.

Kurum, millet bahçesi projesini İzmir'de de hayata geçireceklerini bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü noktasında kentte yapılacak çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bakan Kurum valilik ziyaretinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti.

Kentin problemlerini dinlemek ve çözüm bulmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, İzmir'in altyapı, feribot ve kıyı ile ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktararak, yargı sürecinde olan katı atık sisteminin hizmete girmesi için davadaki gerekçelerin bir an önce giderilerek sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Bakan Kurum'un işin içerisinden gelen biri olarak kentin problemlerinin çözümünde büyük katkısının olacağına inandığını belirtti. İmar barışıyla ilgili bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını bu konuda bir toplantı yapmak istediklerini belirten Başkan Kocaoğlu, "Katı atık dönüşüm ile ilgili problemimiz var bugüne kadar yapılmamasının nedeni yer bulunamamasından, şuanda Çevre Bakanlığında yerimiz var. İki tane avukat dava açtı şuanda bu süreç yargıda, beklemesinin nedeni yargıya taşınmış olması projemiz ÇED raporumuz her şey hazır yargıdaki dava sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR