Bakan Kurum'dan Azez şehidinin ailesine ziyaret

14.10.2019 15:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurum, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mermer'in Konya'nın Meram ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretinde, anne Necla Mermer'e "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak." dedi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehitliğin yüksek bir mertebe olduğunu belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimizden sonraki en yüksek mertebeye eriştiler inşallah. Allah herkesi şehitlik mertebesine eriştirsin. Allah ailesine sabırlar versin. Metanet diliyorum. Görüyorum ki Recep amca olsun, annemiz olsun metanetli, dik bir şekilde o terör örgütüne gereken mesajı Konya'dan vermektedir. Bizim Yunuslarımız, Mehmetlerimiz, Ahmetlerimiz hiçbir zaman bitmeyecek ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da o bebek katillerine, PKK terör örgütüne, YPG'ye, tüm terör örgütlerine Mehmetçik'imiz, kahraman ordumuz gereken cevabı en net şekilde verecektir."

Vatanı için canını feda eden şehit Yunus Mermer'in hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Kurum, "İnşallah Yunus'umuzun adını, vasiyet ettiği üzere, ailemizin de uygun gördüğü bir camiye vereceğiz. Yunus kardeşimizin adını, hatıralarını Konya'mızda yaşatacağız." diye konuştu.

Kurum, ardından Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Uğur İbrahim Altay ile bir süre görüştü.

Bakan Kurum'a, ziyaretlerinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA