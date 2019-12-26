Bakan Kurum'dan afetzedelere "kentsel dönüşüm" sözü

26.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da 4 gündür devam eden şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kurum, burada vatandaşlara "Kentsel dönüşüm projesi başlayacak" sözü verdi.



Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Adana'ya geldi. Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde oturan vatandaşları ziyaret etti.



Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, bütün zararların karşılanacağını söyledi.



Bakan Kurum bir afetzedeye, "Yüreğir Belediye Başkanımıza talimat verdim. Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyeti başlayacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA