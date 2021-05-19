Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı
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Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı

Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımmla kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımmla kutladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yarının güçlü Türkiye'sini gençlerimizle birlikte çalışarak ve üreterek inşa edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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