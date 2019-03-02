Bakan Kurum: "Cumhur İttifakı'nı Ülkenin Bekası Üzerine Kurduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz, Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin bekası, birliği ve beraberliği üzerine kurduk." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti'nin Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren şehirleri gezerek, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit edip, projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

31 Mart'ta Cumhur İttfakı ile seçime gittiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli dedi ki 'Bu ülkenin bekası benim şahsi bekamdan daha önemli'. Biz, Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin bekası, birliği ve beraberliği üzerine kurduk. Cumhur ittifakı, Sayın Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve kapalı kapılar ardında değil, bir masa etrafında değil, 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından bu vatanın birliği, dirliği, bayrağı, beraberliği için sokakta can verilerek kuruldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik bu kutlu yürüyüş çok daha uzun sürecektir. Şehirlerimizin 2053'ünü, 2071'ini hep birlikte planlayacağız ve bu kutlu birlik ilelebet devam edecektir."

Kurum, bakanlık olarak bugüne kadar Hatay'a 6 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve devam eden yatırım tutarlarının da 876 milyon lira olduğunu dile getirdi.

2B arazilerinin satışı

2B arazileri ile ilgili vatandaşların taleplerinin olduğunun altını çizen Kurum, "Vatandaşlarımız diyorlar ki 'Rayiç bedelin üzerinde bir bedelle satış yapılıyor'. Milli Emlak Genel Müdürlüğünde bize bağlı arkadaşlarımıza söyledik, bir komisyon kurmak marifetiyle vatandaşımızın da içinde olduğu, o bölgenin esnafının içinde olduğu bir komisyonla 2B arazilerinin fiyatları belirlenecek ve satışlar komisyonun belirlediği fiyatlar üzerinden vatandaşımıza yapılacak. 81 ile Millet Bahçesi sözümüz var. 81 ilin tamamına Millet Bahçesi yaparak kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde 110 bin metrekarelik araziyi de Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.

"Bu kutlu yürüyüş çok önemli bir adım"

Dörtyol ilçesinde bir otelde gerçekleşen vefa yemeğine de katılan Kurum, Cumhur İttifakı'na ilişkin Hatay'da gerçek bir ittifakın ve gönül beraberliğinin yaşandığını dile getirdi.

Kendilerini bir arada tutan en önemli unsurların vatan, bayrak, ezan sevgisi, ülke uğruna verdikleri ve verecekleri mücadele hırsı olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bu süreç ve bundan sonraki süreç aslına bakarsanız değerli kardeşlerim, sadece bizi ilgilendirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz her zaman 'Dünya beşten büyüktür' der. Bu Cumhur İttifakı aslına bakarsanız Somali'den Myanmar'a, Haiti'ye, Afrin'e, İdlib'e tüm dünyayı ilgilendiriyor, tüm Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. O yüzden bu bir beka meselesi, bu kutlu yürüyüş bu beka için atılmış çok önemli bir adım. Bunu hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız hem de Cumhurbaşkanımız her seferinde dile getiriyorlar."

Bakan Kurum, kendilerine düşenin, bu kutlu beraberliği sürdürebilmek, devletin, milletin bekası için 31 Mart'taki süreçte vatan, bayrak, devlet için bir araya gelmek ve tüm Türkiye'ye gerekli mesajları vermek olduğunu aktardı.

Pakistan-Hindistan gerilimine de dikkati çeken Kurum, "Bakın daha dün Pakistan-Hindistan arasında bir gerilim yaşanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediliyor aracı olması için ve hemen harekete geçmek suretiyle telefon görüşmesi yapıyor." dedi.

Kurum, yerel yönetimlerin önemine de değinerek, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin beraber hareket etmeleri halinde daha güçlü olacağını belirtti.

Seçimlere az zaman kaldığını anımsatan Kurum, 31 Mart'ta "Önce millet, önce memleket, memleket işi, gönül işi" diyerek çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA