Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan'da bir dizi incelemelerde bulunacak
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Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan'da bir dizi incelemelerde bulunacak

16.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:32
Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan'da bir dizi incelemelerde bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 17 Ekim Cumartesi günü Erzincan'a geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 17 Ekim Cumartesi günü Erzincan'a geliyor.

Saat 10.30'da Erzincan'a gelişi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret edecek. Daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü'nde il değerlendirme toplantısına katılacak.

Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak.

Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan'dan ayrılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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