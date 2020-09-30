"Covid-19 bizlere sağlık için sürdürülebilir bir çevrenin önemli olduğunu gösterdi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, "Covid-19 salgını bizlere sağlık, gıda, ilaç, temiz hava ve su ihtiyacı için sürdürülebilir bir çevrenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, "Covid-19 salgını bizlere sağlık, gıda, ilaç, temiz hava ve su ihtiyacı için sürdürülebilir bir çevrenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Berlin'de AB Çevre Bakanları toplantısına katıldı. Toplantının ardından Türk basın mensuplarıyla Berlin Büyükelçiliğinde bir araya gelen Bakan Kurum, Almanya'nın dönem başkanlığında gerçekleştirilen "Gayriresmi AB Çevre Bakanları Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Azerbaycan'a bir mesaj ileterek başlayan Kurum, "Ermenistan'ın haktan ve adaletten uzak uygulamaları ve tacizleri bugün bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdittir. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millettir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en derin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Berlin'deki toplantının iki başlık altında gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Birinci başlık Covid-19 ve küresel biyoçeşitlilik politikasıydı. İlk başlıkta Covid-19 salgını karşısında sağlıklı sürdürülebilir, şehirlerimizi ülkelerimizi bu anlamda gerekli olduğunu düşündüğümüz tedbirleri almak çerçevesinde belli hususları masaya yatırdık. Covid-19 salgını bizlere sağlık, gıda, ilaç, temiz hava ve su ihtiyacı için sürdürülebilir bir çevrenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. Yasadışı yaban hayatı ticareti, biyokaçakçılık, doğal kaynakların aşırı tüketimi, atıkların kontrolsüz yönetimi gibi faaliyetlerin biyoçeşitlilik kaybına neden olduğunu dile getiren Kurum, bu anlamda biyoçeşitlilik kaybının da iklim değişikliği, kirlilik ve bulaşıcı hastalıklara, küresel düzeyde salgınlara neden olduğunu vurguladı. Kurum, Covid-19 sürecinin çevre, iklim ve pandemi üçgeninin ne kadar birbirlerini etkilediğini, bu anlamda çevre ve doğayı koruyacak bütüncül projelerin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

2030 eylem hedeflerinin genel yapısı itibarıyla yeterli ve kapsayıcı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, özellikle dünyamızın yüzde 30'unun etkili korunan alanlar sistemine alınmasını çok önemsediklerini kaydetti. Kurum, yine plastik atıkların insan sağlığı için zararlı olmayan seviyelere indirilmesinin 2030 hedefleri arasında önemli bir yer teşkil ettiğini vurguladı.

Şehirlerin aktif yeşil alan kapasitesinin Millet Bahçeleri Projesi ile geliştirildiğine değinen Kurum, "Yeşil alanlar arttırılmalı. Bu alanların biyolojik çeşitliliği ve devamlılığının insan sağlığı açısından öneminin daha güçlü vurgulanması gerekir. Şehirlerde yeşil alanların geliştirilmesi, biyoçeşitlilik kaybının azaltılması, korunan alanların artırılması ve ekolojik koridorların oluşturulmasının öneminin farkındayız" dedi.

Millet Bahçeleri Projesi ile şehirlere nefes aldırıldığını kaydeden Bakan Kurum, proje ile şehirlerin aktif yeşil alan kapasite ve altyapısının geliştirildiğini, ülkedeki korunan alan büyüklüğünü de yüzde 9'dan OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ikinci oturumda AB İklim Değişikliği ve Paris Anlaşması'na ilişkin sürecin değerlendirildiğini söyledi. Bu noktada Türkiye'ye ciddi bir haksızlık yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Ülkemiz gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendirilmekte. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in, Dünya Bankası'nın sağlamış olduğu düşük kredilere maalesef erişememektedir. Haklı talebimizi her anlamda dile getiriyoruz" diye konuştu.

Kurum, "Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu, dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerle aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini bugün diğer bakanlara ilettik. Türkiye her ne kadar Paris Anlaşması'na imza atmamış olsa dahi gelişmiş ülkeler kadar, AB'ye üye ülkeleri kadar çevreyi ve doğayı koruyacak küresel biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak adımları kararlı bir şekilde atmaktadır" dedi.

Bakan Kurum, bu doğrultuda 2030 yılında 246 milyon ton, 2012-2030 yılları arasında da toplamda 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonunun önlenmiş olacağını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın toplantısının ardından Türkiye'ye hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT TOSUN