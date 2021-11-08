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Bakan Kurum, COP26 için Glasgow'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Kurum, COP26 için Glasgow'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için Glasgow'a geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için Glasgow'a geldi.

Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için Glasgow'dayız. Orta Asya Pavilyonunda mevkidaşım Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Sayın Bahodur Sheralizoda ile yaptığımız görüşmede ülkelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ele aldık" dedi.


Bakan Kurum, COP26 için Glasgow'da

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