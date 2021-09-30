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Bakan Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Milano kentine geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Milano kentine geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere Milano'dayız. Toplantılarımızda ve görüşmelerimizde Paris İklim Anlaşması'na taraf olma sürecimizi, Yeşil Kalkınma Hamlemizi ve iklim politikalarına ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız" dedi.


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