Bakan Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere İtalya'nın Milano kentine geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere Milano'dayız. Toplantılarımızda ve görüşmelerimizde Paris İklim Anlaşması'na taraf olma sürecimizi, Yeşil Kalkınma Hamlemizi ve iklim politikalarına ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri