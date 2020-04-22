Bakan Kurum: "Çocuklara verilebilecek en değerli hediye onlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak"
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Murat Kurum, Güncel, Haber

Bakan Kurum: "Çocuklara verilebilecek en değerli hediye onlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çocuklara verilebilecek en değerli hediye onlara yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak" dedi.

22.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:34
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çocuklara verilebilecek en değerli hediye onlara yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza verebileceğimiz en değerli hediye onlara yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak. Çünkü doğanın geleceği, çocuklarımızın geleceği. Siz de tweetle butonuna basarak, yavrularımızın çağrısına destek olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bakanlıkça hazırlanan videoda ise çocuklar, şu mesajları verdi:

"Lütfen, su kullanımına dikkat ediniz, gelecekte susuz kalmak istemiyoruz. Doğanın geleceği benim geleceğim onun için lütfen bize yaşanılabilir bir dünya bırakın. Lütfen gereksiz yere elektriği ve doğalgazı harcamayın, dünyamız ısınıyor ve bu bizim için çok kötü. Lütfen kapınızın önüne bir kap su ve mama koymaya devam edin, dostlarımız zor durumda ve gelecekte onlarla birlikte olmak istiyoruz. Güzel ülkemizde her şeyimiz var ama israf edersek bir gün olmayacak, lütfen elimizdekinin kıymetini bilelim." - ANKARA

Kaynak: İHA

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