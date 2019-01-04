Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA
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