Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu
Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA