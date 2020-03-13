Bakan Kurum: "Çevre ihbar hattı oluşturduk, 11 maddelik genelge yayınladık"
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Murat Kurum, Politika

Bakan Kurum: "Çevre ihbar hattı oluşturduk, 11 maddelik genelge yayınladık"

Bakan Kurum: "Çevre ihbar hattı oluşturduk, 11 maddelik genelge yayınladık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "11 maddelik korona virüse karşı şehirlerimizin, vatandaşlarımızın alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin de yapacaklarımızı içerir bir genelge yayınladık" "Çevre...

13.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:42
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Çevre ihbar hattı oluşturduk, 11 maddelik genelge yayınladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"11 maddelik korona virüse karşı şehirlerimizin, vatandaşlarımızın alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin de yapacaklarımızı içerir bir genelge yayınladık"

"Çevre ihbar hattı oluşturduk"

"Çevre ihbar hattı ile birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde caddesinde sokağında mahallesinde temiz olmasını düşündüğü alanlara ilişkin bize Whatsapp hattından bilgilendirme yapacaklar"

ELAZIĞ - Korona virüsü nedeniyle 11 maddelik bir genelge yayınladıklarını ve bir de çevre ihbar hattı oluşturduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre ihbar hattı ile birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde caddesinde sokağında mahallesinde temiz olmasını düşündüğü alanlara ilişkin bize Whatsapp hattından bilgilendirme yapacaklar" dedi.

24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmaların son durumunu incelemek üzere Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya'yı etkisine alan Korona virüsü salgını nedeniyle aldıkları tedbirle ilgili de bilgi verdi.

Bakan Kurum konuşmasında, "Yüzden fazla ülkeye yayılan Korana virüsle alakalı ülkemiz Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda gerekli tedbirleri ve çalışmaları başlattılar. Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak dün 81 ilimize bir genelge gönderdik. Valiliklerimize göndermiş olduğumuz genelge kapsamında 11 maddelik korona virüse karşı şehirlerimizin, vatandaşlarımızın alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin de yapacaklarımızı içerir bir genelge. Bu genelde kapsamında öncelikli olarak bölgelerimiz, valiliklerimizin şehirlerde aldığı kararlar doğrultusundaki, bu kararlarda Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulu tarafından alınan kararlarla eş düzey, paralel bir şekilde çalışacak" diye konuştu.

"Toplu ulaşım araçları her gün dezenfekte edilecek"

Öncelikli olarak vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı başta toplu ulaşım araçları olmak üzere caddelerde sokaklarda, yoğun trafiğin olduğu alanlarda hem temizlik işlerinin daha sık ve titiz bir şekilde yapılacağına değinen Bakan Kurum; "Toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde yaşadığı alanlara ilişkin dezenfekte işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılacağı, bu çerçevede toplu ulaşım araçlarımızda dezenfekte işlemlerinin her gün yapılması akabinde, bu araçlarda vatandaşlarımızın da kendi temizliklerini sağlayabilme adına dezenfektanların bulundurulması. Yine bu çerçevede yerel yönetimlerimizle çalışan personelimizin zorunlu olmadığı sürece yurtdışına çıkmaması, eğer çıkmış ise sağlık bakanlığmızın bilim kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında 14 gün işe başlamadan evlerinde durmaları. Yine çöplerimizi düzenli şekilde topluyoruz ama hem çöp bidonlarımız da vatandaşlarımızın temas ettiği alanlara ilişkin temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması. Yine bu alanlarda çöplerimizin daha sık toplanmasına ilişkin temizlik işleminin düzenli olarak yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Çevre ihbar hattında vatandaşlarımız bilgilendirme yapacak"

Bir çevre ihbar hattı oluşturduklarına değinen Kurum, "Çevre ihbar hattı ile birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde caddesinde sokağında mahallesinde temiz olmasını düşündüğü alanlara ilişkin bize Whatsapp hattından bilgilendirme yapacaklar. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde davranarak belediyelerimizin eliyle müdahil olacağız. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendirmek adına şehirlerimizdeki billboardlar, yine belediyelerimizin valiliklerimizin bilgilendirme alanlarında, televizyonlarda yoğun bir şekilde bu bilgilendirmelerin yapılacağına ilişkin 11 maddelik bir genelge yayınladık. Tabii ülke olarak hakikaten sağlık bakanlığımızın baştan beri aldığı tedbirler yiyen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde korona virüsün yayılmasına ilişkin her türlü tedbiri almış durumdayız. Daha kararlı bir şekilde bu süreci geçirme arzusundayız. Biz de belediyelerimiz olarak bilim kurulunun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız.Bahar geliyor. Bir bahar temizliği çerçevesinde şehirlerimizi daha temiz hale getireceğiz. Bu çerçevede korona virüsle mücadelemizi kararlı etkin bir şekilde sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Manşet

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