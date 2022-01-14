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Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış töreni için geldiği Nevşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış töreni için geldiği Nevşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Kapucubaşı Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm İnşaat Sahası'nda düzenlenen toplu temel atma töreninin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Saha incelemeleri kapsamında Kasaplar Çarşısındaki Sokak Sağlıklaştırması Projesi'ni inceleyen Kurum, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, burada esnafın istek ve taleplerini de dinledi.

Daha sonra Millet Bahçesi Uygulama Alanı'nda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı da ziyaret eden Bakan Kurum, ardından partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber | Bakan Kurum, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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