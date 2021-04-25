Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen ve ibadete açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.