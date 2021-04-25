Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
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Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen ve ibadete açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen ve ibadete açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, külliyenin alt katındaki 10 bin 600 metrekarelik kapalı alanda yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulundu.

Bakan kurum, İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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