Bakan Kurum: "Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek" - Haberler
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Bakan Kurum: "Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AĞRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AĞRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

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Bakan Kurum: Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek

Bakan Kurum: Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek

Bakan Kurum: Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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