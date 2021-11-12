Bakan Kurum: "Burada üretilen etlerimiz tüm Türkiye'ye ihraç edilecek"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AĞRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AĞRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.
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