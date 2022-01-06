Son dakika haber: Bakan Kurum: Buna tahammül edemiyorlar

HANİ, DİYARBAKIR (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'zulüm 1453'te başladı' diyorlar ya. Aslında onlar Batı'nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Tanıtım Günleri programına katıldı.

"CHP'NİN KARANLIK ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ YENİDEN HORTLAMIŞ"

"NE OLDU DA BİR ANDA BU KARANLIK ZİHNİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI?"

"ZEYTİNBURNU BEŞTELSİZ MİLLET BAHÇEMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kurum, "Burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah, gelecek hafta yine kadim başkentimizde olacağız. Aziz İstanbullularla, sizlerle birlikte içerisinde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, koku ve ses bahçeleri, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 55 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi bu güzel açılışımıza davet ediyorum" dedi.