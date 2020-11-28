Bakan Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün"
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Bakan Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün"

28.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:32
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek kentte yapımı süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek kentte yapımı süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, "Bugün Samsunlu vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Alt yapı yatırımları ve kentsel dönüşüm alanlarının temel atma törenleri ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve bürokratların da yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "31 Mart seçimlerinden önce de Samsun'a gelmiştiniz. O mahallelerimizin heyecanına şahitsiniz. 1.5 yıl geçmeden bütün o çalışmalar yapıldı ve şuanda 4 tane ihale gerçekleşti. Samsun'da kentsel dönüşüm etkin ve yaygın bir şekilde sürüyor. Sanayi dönüşümünü de başlatmış olduk. Size Samsun çok şey borçlu. Samsun'un geleceğinde, tarihinde çok büyük bir yeriniz olmuş oldu. Bu konuda hemşehrilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kurum: "Bugün Samsun için tarihi bir gün"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Samsun'a verdikleri sözü hatırlatarak şunları söyledi:

"Başkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir şehircilik manifestomuz var. Bu manifestoyla birlikte biz Samsun'umuzun geleceği ve vatandaşlarımız için yapılacak tüm adımları adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde atacağımızı söylemiştik. Şehrin içinde köhneleşmiş, yıkılma riski olan tüm yapıların etaplar halinde kentsel dönüşüme tabi tutulacağını söylemiştik. Millet bahçeleriyle daha fazla yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracağımızı, sıfır atık projeleriyle belediyelerimizin artık çöplerini ayrıştırarak toplayacağını, yine belediyelerimizin gerek altyapı gerekse üst yapıya ilişkin tüm projelerine destek olacağımızı, burada hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin hepsine eşit mesafede hizmet getireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Verilen sözlerin tutulmasının mutluluğu ve gururu"

Bugünün Samsun için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Deprem riskini çok yüksek oranda taşıyan ve köhneleşmiş, yıkılma riski olan hem İlkadım hem de Canik ilçelerimizdeki yapılar ile yine şehrin içinde kalmış ama köhneleşmiş Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınarak burayı şehrimize yakışacak bir alan inşa edeceğiz. Bugün Samsun için tarihi bir gündür. Samsun 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmuştur. Tüm Türkiye'ye örnek olacak davranış sergilemiştir. Bize düşen Samsunlu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Biz de hep birlikte başkanımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, bakanlıklar olarak tüm ekibimizle birlikte Samsun'a hizmet etmek adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz o işleri yapmak suretiyle Samsun'u hem bölgesinde hem Türkiye'de lider şehir haline getirecek adımları hep birlikte atacağız. Bugün vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tutulmasının mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. İnşallah 2023, 2053, 2071'e giden yolda Samsun'umuz için yapılacak tüm işleri yereldeki tüm dinamikleriyle, vatandaşımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle istişare ederek adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Tüm projelerimiz şimdiden Samsunlulara hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir, Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm alanları ve şehre yapılan, yapımı devam eden projelerle ilgili sunum yaptı. - SAMSUN

Bakan Kurum: 'Bugün Samsun için tarihi bir gün'
Bakan Kurum: 'Bugün Samsun için tarihi bir gün'
Bakan Kurum: 'Bugün Samsun için tarihi bir gün'
Bakan Kurum: 'Bugün Samsun için tarihi bir gün'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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