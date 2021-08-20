Bakan Kurum Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti
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Bakan Kurum Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti

Bakan Kurum Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine devam etti
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Kurum, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin büyük çapta hasar gören ilçede afetten etkilenen vatandaşları ve esnafı ziyaret etti, sorunları ve talepleri dinledi.

Bakan Kurum, vatandaşlara, dere yatağındaki evlerle ilgili Bakanlık olarak konut yardımı, hasarlı binaların yıkımı, yeni binaların yapımı gibi takip edecekleri süreci anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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