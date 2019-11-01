01.11.2019 19:17

Bakan Kurum: "Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir"

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısına ilişkin konuştu

Bakan Kurum: "İmar planı yetkisi İBB'de değil Boğaziçi Yüksek Koordinasyon kurulundadır"

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı hakkında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten şuanda yetki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir" dedi.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2. Uluslararası sıfır atık zirvesini 'yarınları kurtarmaya bugünden başla temasıyla gerçekleştirdiklerini aktaran bakan Kurum, "Bugün dünyamızı iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmektedir. Dünyamızın hava sıcaklığının 3 derece artması buzulların erimesi, doğal kaynaklarımızın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. Türkiye olarak doğamıza çevremize en az zarar veren ülkelerden bir tanesiyiz. Tüm amacımız şehirlerimizdeki yaşam kalitesini yukarıya çekecek projeleri gerçekleştirmek. İnşallah 2023'e geldiğimizde marka şehirlerimizin sayısını arttıracak projelere hep birlikte imza atacağız" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadeleyi arttırarak devam edeceğiz"

İstanbul Boğaziçi'nin denetim ve imar yetkisinin İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığından alıp Cumhurbaşkanlığına bağlı bir heyete bağlamak istediniz şeklindeki soru üzerine " Meclisimiz birçok konuda düzenleme yapmakta. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri meclisimize iletiyoruz. Kanun yapma yetkisi meclistedir. Yapılan düzenlemelere baktığınızda hemen hepsi sahada vatandaşlara söz verdiğimiz, uma mülkiyet problemi, ama kaçak yapılaşmaya ilişkin mücadele konusunda kanunun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak kaçak yapılara şerh konulması Bu çok önemli. Bu yapıldıktan sonra yapılacak kaçak yapıların satılmayacağı konusunda tapuya şerh getirilecek. Aynı Bodrum'da yaptığımız gibi. Türkiye'nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadeleyi arttırarak devam edeceğiz" dedi.

"Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir"

Boğaziçi kanunu ile ilgili meclisimizle çalışmamız söz konusu olduğunu aktaran bakan Kurum, "Meclisimiz Boğaziçi ön görünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleriyle ilgili çalışmayı yürütüyor. Bizim de sahada belediyelerden gelen talepler konusunda önerilerimiz oldu. Ancak şuan ki yasada imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediye başkanlığında değildir. Yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasının onayı ile Boğaziçi Yüksek koordinasyon kurulundadır. Boğaziçi yüksek koordinasyonunun başkanı cumhurbaşkanımızdır. Bize sahadan gelen şikayetler talepler vardır. Boğazımı çok daha iyi noktalara çekecek yeşil alan miktarını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşmesi.. Bunun içinde kültür bakanlığı bünyesinde ve çevre şehircilik bakanlığı komisyonundadır. Biz bunu Anadolu yakası ve Avrupa yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa aynen içinde olduğu daha sadeleştirip vatandaşlarımızın taleplerin daha hızlı karşılandığı bir noktaya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum Zaten şuanda yetki İBB başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Seçim öncesi ile sonrası ile ilgili alakası yok. Yetki alma durumu söz konusu değil. Aksine katılımcı bir anlayışla komisyonlarda büyükşehir belediye başkanlığımın olduğu bir süreci işletmek istiyoruz. Kimsenin elinde olmayan bir yetkisini alam durumu söz konusu değildir. Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir" diye konuştu.

Kaynak: İHA