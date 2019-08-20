20.08.2019 14:54

- Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu

MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayı ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

Kurum, yapılan denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezdi. Balıklara atılan yemlerin denizi kirlettiğine dair çıkan haberlerin yoğunlaşması üzerine Kurum, Bodrum'da bulunan Cennet koyu yakınlarındaki balık çiftliğini de yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un denetimler sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA