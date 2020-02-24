Bakan Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız"
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Bakan Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız"

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

24.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:19
Bakan Kurum:

-Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (7)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız"
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