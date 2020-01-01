Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız"
Haberler » Güncel » Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız" - Haber

Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız"

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

01.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:27
Bakan Kurum:

Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler