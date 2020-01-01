Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız"
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
01.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:27
Bakanlar Kurum ve Dönmez'in basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: AA