Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan Sabahı Kaosa Uyanmasını Bekliyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart günü yapılacak seçimlere değinerek, "Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye 'dur' diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış, 1 Nisan sabahı Türkiye'nin kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Kurum, ilk olarak Kulu ilçesinde Ak Parti İlçe Seçim Kurulu Merkezi önünde partililerle buluştu. Türkiye'de eskiden manşetlerde, iktidarların değiştiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye 'dur' diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış 1 Nisan sabahı bu ülkenin kaosla uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyorlar. Buradan Kulu'dan soruyorum sizlere, bunların heveslerini kursaklarında bırakmaya söz veriyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz."

'CUMHUR İTTİFAKI, BİR ARKA ODA İTTİFAKI DEĞİLDİR'

Cumhur İttifakı'nın arka oda ittifakı olmadığını ifade eden Kurum, "Şunu herkes bilsin. Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak; sizin kirli ittifakınız gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası için, milletimizin birliği ve beraberliği için, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu" diye konuştu.

CHP'nin belediyeciliğini de eleştiren Kurum, "Bunların dönemi, çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır" dedi.

? - Konya

Kaynak: DHA