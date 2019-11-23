Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"
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Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

23.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Valiliğini ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

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"Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Kurum: "Bir milyon metrekarelik alanda yeni Çorum diyebileceğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz"
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