ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dolar kurundaki artışla ilgili olarak, "Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır" dedi.

Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Vali Kaymak ile makamında bir süre görüşen Bakan Kurum, ziyaret sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Samsun'da eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak millet bahçesi proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, stadyumun yıkımına başlanacağını söyleyerek, "Buranın da inşallah yerel seçim öncesi millet bahçesi olması noktasında hızlı bir çalışmamız devam ediyor. Ayrıca tüm resmi kurumlarda sıfır atık projesi yürütüyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bunu tüm Türkiye'de yaygın hale getireceğiz" diye konuştu.

Ekonomi ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Bugün de Samsun'dayız. Önümüzdeki yıl da Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılı. Ben bu ekonomik savaş içinde olanlara Samsun'dan şunu söylüyorum; Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu millet bu tarihte, neler yapmış, en zor günde nasıl beraber olmuş, nasıl mücadele etmiş, buna bir baksınlar ve ona göre hareket etsinler. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Biz bir güçlü ülke olarak yolumuza inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde açıkladığımız icraatlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Bunu tüm milletimizin bilmesini istiyorum. Biz projelerimize ve 100 günlük icraatlarımıza aynı şekilde aynı hızla ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin bunu bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum Canik ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm uygulanması planlanan alanları da inceleyip bugün karar vereceklerini söyledi. Bakan Kurum, konuşmasının ardından buradan ayrıldı. Sonrasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. - Samsun